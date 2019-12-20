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Лучшие капперы

Каждый человек, мечтающий зарабатывать беттингом, хоть раз в жизни искал рейтинг и топ лучших капперов. Но информация противоречива. Крайне важно найти добросовестный сайт, где список не заказной и не проплаченный.

Как правило, рейтинг лучших прогнозистов на спорт – приоритетный для пользователей интернета. Капперы средней квалификации, мошенники интересуют людей меньше. Сайты, профессионально публикующие информацию об аналитиках, делят их минимум на 3 перечня:

Собранный в интернете топ лучших прогнозистов на спорт . Главные мастера, к которым выстраивается очередь.

. Главные мастера, к которым выстраивается очередь. Явные аферисты, выявленные в процессе проверки. Мошенничество для них – главный способ заработка на ставках.

Базовый рейтинг. Распределяется либо по оценкам, либо как единый список, где высота позиции равняется уровню: топ 10 лучших капперов наверху, топ-10 аферистов – в самом низу.

На таких сайтах могут публиковать другие списки, рейтинг букмекеров, например. Эта информация полезна читателям.

Алгоритм сортировки на сайтах добросовестных владельцев включает десятки критериев. Но администраторы по-разному оценивают каждый, поэтому рейтинги лучших капперов различны между собой. Главные критерии:

Постоянный прирост банка при регулярном использовании бесплатных прогнозов для ставок.

Правильная аналитика. Ощутимый доход по платным ставкам.

Отсутствует реклама сомнительных букмекеров. Например, нельзя убеждать делать ставки на популярные матчи от лучших прогнозистов в Лиге Ставок и нигде больше.

и нигде больше. При рассылке платных или бесплатных прогнозов вписанная в них информация одинаковая для каждого подписчика или клиента. Так делает не только самый лучший каппер , но и каждый честный спортивный аналитик.

, но и каждый честный спортивный аналитик. Положительные отзывы пользователей веб-форумов и других ресурсов.

Обязательный возврат денег, когда ставка не зашла, если оплата за одну ставку.

Размещается честная подробная статистика с доказательствами. Без этого в список лучших капперов не попасть.

не попасть. Условия оговариваются заранее и не меняются.

Недопустимо редактирование и удаление прогнозов.

Нет обещаний 100%-ного прохода.

Здесь только часть сортировочного алгоритма. В полном виде он огромен, и из него складывается рейтинг капперов нашего сайта.

Лучшие капперы мира

Беттерам и новичкам хочется знать, кто же всё-таки самый лучший прогнозист на спорт в мире. Здесь нельзя назвать одного человека – доступен немалый список. И лучшие прогнозисты мира – это не только профессиональные, но и талантливые аналитики, работающие головой, иногда на уровне профессоров.

На многочисленных ресурсах интернета в постсоветском пространстве таких капперов не так уж мало. Иногда успех в беттинге состоит только в том, чтобы их найти.

Особенности работы аналитиков с мировым именем

Как правило, такие люди выполняют ряд действий для личной победы, уделяя максимум внимания каждому из них. Пример:

Отслеживание линии: лучшие капперы мира делают сводку коэффициентов настолько тщательно, насколько это возможно.

делают сводку коэффициентов настолько тщательно, насколько это возможно. Анализ команд для будущего прогноза – от типичной игры до последних изменений.

Аналитика результатов исключительных участников с обеих сторон. Например, лучший прогнозист футбола в мире будет постоянно отслеживать динамику развития каждого подающего надежды футболиста. Будет наблюдать, как играет профессионал мирового уровня, не стал ли сдавать, не близится ли ухудшение результатов. Из десятков событий, нюансов и догадок складывается окончательная картина, и самый лучший прогнозист в мире – тот, кто умеет предугадывать события по таким факторам, на которые другие и не подумают обратить внимание.

будет постоянно отслеживать динамику развития каждого подающего надежды футболиста. Будет наблюдать, как играет профессионал мирового уровня, не стал ли сдавать, не близится ли ухудшение результатов. Из десятков событий, нюансов и догадок складывается окончательная картина, и – тот, кто умеет предугадывать события по таким факторам, на которые другие и не подумают обратить внимание. Сопоставление информации, поступающей из мира спорта. Чужая аналитика тоже иногда играет роль. И лучшие прогнозисты на спорт в мире разбираются в том, где правда, а где слухи, намеренно запущенные в массы. Из этого делается вывод, нужно ли прислушаться к мнениям или поступить вопреки.

разбираются в том, где правда, а где слухи, намеренно запущенные в массы. Из этого делается вывод, нужно ли прислушаться к мнениям или поступить вопреки. Разумеется, у самого лучшего каппера в мире создана личная стратегия работы у букмекера – такая, в которой всё окупается. И он ни за что не выберет сомнительную БК.

создана личная стратегия работы у букмекера – такая, в которой всё окупается. И он ни за что не выберет сомнительную БК. Известно, что лучшие капперы на спорт в мире придерживаются составленного плана работы и не отходят от него ни на шаг. Прогнозисты получают деньги, в первую очередь, с собственных ставок, и уже потом – с оплат клиентов за услугу.

Как выявить лучшего каппера

Как правило, задумываясь о том, кто же самый лучший прогнозист футбола в мире, да и любого другого вида спорта, беттеры и новички начинают искать информацию. Каждый уверен: стоит найти профессионала, и миллион уже в руках. На этом этапе часто сталкиваются с мошенничеством.

Вместо того чтобы заглянуть в рейтинг и топ лучших капперов мира в рейтинге 2019, люди идут искать сами.

И здесь становится ясно, что услуги недоступны 99 % желающих. Расценки скромностью не отличаются. У большинства новичков, которые хотели бы получить эти прогнозы, нет таких денег, чтобы поставить по ним и окупить вложения.

Причина в том, что они зашли на сайт к самым дорогим аналитикам, у которых реклама включена в стоимость прогноза. Но это вовсе не значит, что перед вами лучший каппер в мире ставок на спорт. Работают и другие, чьи прогнозы проверены, результаты ощутимы, а цены доступны.

При наличии средств на оплату, например, прогнозов на футбол от лучших прогнозистов мира, разумеется, легко позволить себе такую прихоть. Наша команда для себя и подписчиков выбрала другой путь. Ищем и находим лучших прогнозистов на спорт в РФ, СНГ и других странах, затем составляем рейтинг. Непременно включаем туда тех, чьи цены на услуги приемлемы для граждан нашей страны. Стоимость, как и другие факторы, влияет на место в рейтинге.

Чьи прогнозы покупать

Хотя на нашем сайте много обзоров и рейтингов, нельзя сказать о ком-то, что это самый лучший капер с высоким проходом. Потому что таковых не менее десятка. Одни в топе, другие нет, но в рейтинге периодически происходит их смещение относительно друг друга. Поэтому рекомендуем выбирать лучших капперов СНГ и мира в наших списках. Здесь много полезного.

Примечательно, что хороший каппер – человек любой национальности и места жительства. В топе – как американские, так и российские прогнозисты, также работают в этом направлении люди из стран СНГ. Если хотите правильно выбрать аналитика, изучить подноготную каждого мошенника, узнать, на что ставят лучшие капперы мира, читайте наши публикации.

Можно ли получить аналитику бесплатно

Людям важно, могут ли лучшие капперы мира бесплатно выкладывать аналитику. Такое случается, но нечасто – поможет отслеживание ленты или подписка.

Чтобы получить шанс на это, подписывайтесь на каждого из них и следите за новостями. На нашем сайте размещены рейтинги лучших спортивных прогнозистов в мире, а также отдельные рейтинги по СНГ и России. Используя даже бесплатную информацию от этих людей, легко перестать считать ставки азартной игрой и понять, что здесь зарабатываются деньги.

Капперы России

Хотя грамотных аналитиков, и даже с относительно недорогими прогнозами, легко найти в США, российские всё-таки ближе и понятнее для большинства. К тому же при общении нет языкового барьера. Поэтому беттеры выбирают биржи ставок, БК и прогнозистов в пределах Содружества Независимых Государств.

На нашем сайте размещён рейтинг топ-5 лучших капперов России, а также более обширные списки. Здесь найдутся профи по видам спорта. Например, легко найти:

лучшего прогнозиста футбола в России ,

, профессионального аналитика по хоккею;

каппера по ставкам на теннис и т.д.

Работа по расширению этого перечня ведётся постоянно. Кто лучший прогнозист России? Категоричности в этом вопросе у нашего портала нет. В наличии список хороших капперов с хорошей проходимостью, и каждый получает шанс однажды обойти коллег по нескольким факторам сразу. Тогда аналитик поднимется в рейтинге или даже выйдет на первое место.

На что ставят профессионалы в РФ

Главные виды спорта, на которые ставят в РФ – теннис, футбол и хоккей. Они же популярны и у прогнозистов. На этот список приходится до 90 % всех ставок.

Но это не значит, что спорт в России крутится только вокруг таких направлений. Болельщикам других игр доступны другие матчи с получением ощутимого профита, потому что аналитики работают в каждом виде спорта.

Публикуются и бесплатные прогнозы лучших капперов России. Подробно о каждом – в обзорах на нашем сайте. Здесь же найдутся отзывы о самых лучших капперах в России.

Мошенники в беттинге

Одни люди – лучшие капперы России и мира, другие только выдают себя за таковых. Наш список на сегодня относительно мал, если сравнивать с другим перечнем, в сотни пунктов – тем, куда входят аферисты.

Беттинг для них никак не связан со ставками. Каждый такой «человек» только и думает, как выдать себя за лучшего прогнозиста на спорт в России. На самом деле только позорят профессию спортивного аналитика. Из-за таких кидал люди перестают верить остальным. Навсегда.

Наша цель – не только выявить профессионалов, но и найти каждого мошенника в Сети. Собрать аферистов в единый перечень.

Чтобы человек, обнаруживший очередной Телеграм-канал, сайт или группу, не гадал, кто владелец – честный аналитик или мошенник. Чтобы мог сразу посмотреть, входят ли выбранные каперы в топ и рейтинг лучших российских прогнозистов или внесены в чёрный список.

Пользуйтесь информацией, экономьте время на поиске. Доступна подписка на бесплатные прогнозы лучших капперов России и мира. Это шанс получить с них прибыль или провести личную проверку, а по результатам решить, у кого покупать аналитику.

Зарубежные прогнозисты

Знание – сила, и эта фраза приобретает особый смысл в области ставок в интернете. Иногда не стоит ограничиваться покупкой прогнозов у капперов России и Содружества Независимых Государств. Чем больше полезной и точной информации, тем больше шансов, что увлечение ставками из азартной игры превратится в постоянный доход.

Для этого нужна результативная аналитика. Спортивным прогнозированием занимаются не только в РФ. Известна в этом плане Великобритания, много капперов в США. Например, сайт Betadvisor принадлежит команде прогнозистов, и здесь выкладываются их идеи. Или Betting Expert – тоже знаменитый сайт.

Но популярность не равна профессионализму, об этом нельзя забывать. Встречаются как лучшие зарубежные капперы, так и мошенники: за пределами Рунета таковые обитают тоже. И начинающие беттеры из Англии теряют фунты стерлингов так же, как и наши граждане – рубли.

Поэтому рекомендуем, прежде чем делать ставки по зарубежным прогнозам и покупать услуги, посмотреть наш рейтинг. По прогнозистам из других стран создан отдельный топ, и на них тоже публикуются обзоры. Здесь размещена информация о лучших капперах США и других стран.

Как найти хорошего каппера?

Из-за мошенничества, информация о котором в несметном количестве гуляет в интернете, выбирать прогнозиста нужно с осторожностью. Прогнозы могут не выдавать бесплатно, даже аферисты сразу хотят получить деньги, позиционируя себя как экспертов. Профессионалы с опытом иногда ограничиваются платными услугами, потому что уже набрали достаточную клиентскую базу.

Риск в ставках присутствует непременно – как бы это странно ни звучало, даже для самого каппера. Прогнозы – это математика и логика, однако даже гений не застрахован от форс-мажоров и договорных матчей.

Примеры риска:

Аферист выдаёт себя за профи.

Человек сделал ряд ставок и получил прирост прибыли – у новичков такое случается. Возомнил себя самым лучшим прогнозистом по спорту , но в следующий раз даст неверный прогноз. Это не мошенничество, а глупость и самонадеянность, но поставленные деньги не вернуть.

, но в следующий раз даст неверный прогноз. Это не мошенничество, а глупость и самонадеянность, но поставленные деньги не вернуть. Проблемы с букмекером также становятся причиной потери финансов. Например, отмена выигрыша. Сложно застраховаться от подобного. Но важно выбирать надёжную БК, по репутации и отзывам, а не рекламе.

Даже профессиональные аналитики иногда расслабляются и составляют прогнозы без прежней тщательности – такое случается. Поэтому соблюдать осторожность нужно постоянно.

Интерфейс нашего сайта сделан так, чтобы каждый посетитель нашёл нужный рейтинг и информацию о конкретном человеке, канале, группе. Здесь размещена статистика лучших капперов. О том, кто собирает только негатив, данные тоже найдутся.

Бесплатные

Доступные бесплатные прогнозы от лучших капперов – мечта многих. Некоторым кажется, что в этом нет никакого риска. Но на практике ситуация иная.

На сегодня доступны прогнозы без оплаты, например, от команды «Наш прогноз». Это предложение из списка самых лучших бесплатных капперов прогнозистов. Проект также помогает разобраться в вопросах распределения банка – в этих целях предлагают отправить запрос на электронную почту команды.

Проблемы получения аналитики без оплаты:

Чтобы найти бесплатные прогнозы лучших капперов , нужно время, а иногда и деньги. Впервые пользуясь ставкой наугад, легко потерять вложенные финансы. Ведь у букмекера бесплатно не поставить. Ошибка каппера – минус на депозите.

, нужно время, а иногда и деньги. Впервые пользуясь ставкой наугад, легко потерять вложенные финансы. Ведь у букмекера бесплатно не поставить. Ошибка каппера – минус на депозите. Много на этом не заработать. Ведь такую аналитику профессионалы публикуют с единственной целью: привлечь покупателей ставок. И здесь важно принести пользу, но в меру. Поэтому таким способом сложно получить миллионы даже с помощью лучших прогнозистов на спорт. Бесплатно от профессионалов доступны только «пробники», проходимость плюсовая, но маленькая. Остальное приберегают для тех, кто платит.

Когда через рейтинг уже выбраны лучшие капперы, бесплатные прогнозы у них стоит брать только в том случае, если денег на платные пока нет. Это позволит минимально раскрутить счёт, увеличить банк, накопить на заказ услуги.

Решив провести проверку аналитика лично, начинать нужно с безвозмездных ставок. Так снизится сумма потерь в случае ошибочного выбора. Важно заранее проверять статистику, читать отзывы и сопоставлять информацию.

Платные

Заказывать услугу за деньги нужно только в двух случаях:

Когда бесплатные прогнозы выбранного каппера лично проверены на уровень проходимости и предмет мошенничества. Для этого нужно либо делать ставки самостоятельно, либо отслеживать выход информации в реальном времени и сравнивать с исходами матчей. Иначе легко ошибиться: аферисты практикуют редактирование и удаление постов, подделывают статистику.

Когда выбраны лучшие платные капперы в надёжном рейтинге. Тогда инвестиции окупятся, но нельзя забывать о распределении банка. Даже эксперт ошибается, 100%-ный проход гарантируют только мошенники. Делая ставки, важно рассчитывать на постоянную прибыль в перспективе, а не сиюминутную прибавку к счёту.

Главное условие платного заказа услуги – знание, что каппер надёжен. Появляются сомнения – стоит поискать другого.

Проверенные

Аналитики на футбол, хоккей и любой другой вид спорта проверяются либо сайтом рейтингов, либо лично беттером. Второй вариант дешевле и комфортнее, поскольку не приходится оплачивать услуги и делать ставки, отслеживать работу прогнозиста в интернете.

Например, лучшие, честные и проверенные капперы размещены в рейтингах нашего сайта. Сотрудники не только вели мониторинг их работы по заданному алгоритму, но и вкладывали выделенные деньги в покупку прогнозов для проверки информации.

Разумеется, запрос платной ставки направлялся в сообщения или на электронную почту только тем, кто по результатам предварительного анализа вызвал доверие. Но даже при наличии полезной аналитики, собственного сайта, положительных отзывов остаётся риск потратить деньги зря. Случается и такое.

Но если прогнозист подтвердил свой талант и опыт, он попадает в наш рейтинг и белый список. Лучшие – в топ. Эти люди проверены путём покупки ставок. Прежде чем оплачивать услугу прогнозиста, рекомендуется почитать отзывы о проверенных и лучших капперах. Также стоит посмотреть обзоры на них.

Отзывы о лучших капперах

Обманутых аферистами людей в области беттинга – тысячи. Отзывы частично помогают предотвратить потерю денег.

О лучших капперах отзывы соответствующие, о мошенниках – тоже. Так думают новички в беттинге. На самом деле взаимосвязь не столь очевидна.

Разбирая отзывы о лучших капперах 2019 в России и мире, видим следующее:

Большинство придуманы в целях саморекламы. Сделано это ради получения инвестиций в проект, точнее, оплаты вредной услуги доверчивыми подписчиками. Важно: речь идёт о чате личных сообщений, что размещаются в виде скринов самими аналитиками. Не видно ни электронной почты, ни логина, ни даже имени.

Но отзывы о лучших капперах России иногда тоже подаются и в таком виде. Новичку разобраться крайне сложно. Умение отличать приходит с опытом. Но до того как пройдёт проверка ставок, достоверно интерпретировать поведение аналитика невозможно. Согласно нашей статистике, мошенников видно, а честные, но неопытные капперы с профессиональной аналитикой часто допускают ошибки в ведении канала или группы, из-за которых месяцами остаются в тени.

иногда тоже подаются и в таком виде. Новичку разобраться крайне сложно. Умение отличать приходит с опытом. Но до того как пройдёт проверка ставок, достоверно интерпретировать поведение аналитика невозможно. Согласно нашей статистике, мошенников видно, а честные, но неопытные капперы с профессиональной аналитикой часто допускают ошибки в ведении канала или группы, из-за которых месяцами остаются в тени. Иногда отзывов нет. О сотрудничестве с итоговым немалым доходом захочет рассказывать далеко не каждый. Поделиться случаем обмана – тоже.

Мошенникам не дано подчистить негативную информацию на всех сайтах. Размещать сотни поддельных откликов не позволяет интерфейс веб-ресурсов. Поэтому, когда негатива становится слишком много, аферист провозглашает себя лучшим каппером года… но под другим именем. И люди думают, что это новичок, прислушиваются.

Впервые анализируя отзывы, человек может не разобраться, ошибиться. Со временем приходит понимание, как это делать. На нашем сайте размещены статьи о критериях отбора.

При поиске в интернете смотрите свежую информацию. Помогут отзывы на сайте о лучших капперах 2019 года. Это те, кто на волне, их успех очевиден, к ним стоит прислушаться.

На что ставят капперы

Аналитики работают по каждому виду спорта. Но в ряде игр их встречается больше. Тем подписчикам, которым нравится непопулярный вид спорта, возможно, стоит сменить направление, чтобы пользоваться прогнозами профи в беттинге.

Распространённые и востребованные ниши для получения прогнозов лучших капперов:

Футбол. Этот вид спорта у аналитиков на первом месте. На футбол лучшие прогнозисты ставят часто.

ставят часто. Хоккей. Нельзя сказать, что лучшие капперы прогнозисты на хоккей ставят чаще, чем на остальное, но этот вид спорта у них популярен.

ставят чаще, чем на остальное, но этот вид спорта у них популярен. Баскетбол. Чуть менее востребован, чем два предыдущих. Но всё-таки лучшие капперы по баскетболу пользуются известностью у желающих подзаработать на ставках.

пользуются известностью у желающих подзаработать на ставках. Теннис. Нередко выбираемый беттерами вид спорта.

Бейсбол. Востребован на мировом уровне, но в РФ тоже делают ставки на него.

Киберспорт – Дота и CS: GO. У такого направления много болельщиков, на чём и зарабатывают лучшие капперы киберспорта. Аналитиков по этому виду спорта сравнительно мало, но в рейтингах они размещены.

Учитывая популярность футбола в мире, лучшие капперы прогнозисты по футболу фантастически популярны. Но это порождает и серьёзную проблему: распространённая ниша привлекает стаи мошенников.

Ситуация непростая, новичкам легко спутать этих «людей» с серьёзными аналитиками. Сайт Kapper-obzor предупреждает об аферистах, составляя списки, а также о лучших футбольных аналитиках-прогнозистах. Так посетителям проще сориентироваться и выбрать профессионала, обходя стороной сомнительных личностей.

В хоккее сильно востребованы лучшие прогнозисты КХЛ и НХЛ. Эти события приковывают внимание сотен тысяч людей, среди которых не только болельщики, но и беттеры, либо новички в мире ставок. И каждый хочет получить серьёзную сумму с прогноза профессионала.

В рейтингах нашего сайта найдутся лучшие капперы в теннисе и КС ГО, а также в других, менее значимых для беттеров видах спорта. К примеру, люди, интересующиеся Всемирной боксёрской организацией, найдут здесь ставки на бокс.

Особенности ставок по виду спорта

Как правило, ставки на спорт лучших капперов подразумевают только одно направление: бейсбол, баскетбол, теннис и т.д. Профессионализм, как правило, сопутствует узкой специализации. Но когда работает команда аналитиков, а не один человек, публикуются прогнозы на разные виды спорта.

На самом деле не так важно, какое направление выбрано:

Ищите профессиональных аналитиков, и деньги будут – алгоритм действий таких людей гарантирует серьёзный прирост банка.

Когда хочется часто делать ставки на спорт, лучших капперов стоит выбирать в той области, где запланировано много матчей на ближайший период.

стоит выбирать в той области, где запланировано много матчей на ближайший период. У букмекеров маржа зависит от конкретного направления. Важен точный расчёт, правильное распределение банка согласно статистике выбранного аналитика. Сопоставляются предполагаемый доход и комиссия, учитывается цена услуг лучшего прогнозиста по ставкам на спорт и т.д.

Важно и то, что некоторые виды спорта считаются более предсказуемыми. Скажем, футбол: здесь больше шансов для результативного прогноза. Букмекеры разрешают ставить не только на счёт, но и на другие факторы тоже. Об этом виде спорта много информации, она на виду у людей, профессионалу не требуются долгие поиски для точного прогноза.

Ресурсы

Нельзя сказать, что лучшие капперы публикуют прогнозы только на конкретном сайте. Выбор различается.

Популярные места, где прогнозисты размещают посты, информацию о себе, спортивную аналитику:

Вконтакте. Ещё пару лет назад лучшие капперы в Вк заводили группы и вели страницы. Сегодня некоторые из них тоже придерживаются такой стратегии, но спортивных аналитиков ВКонтакте стало меньше.

заводили группы и вели страницы. Сегодня некоторые из них тоже придерживаются такой стратегии, но спортивных аналитиков ВКонтакте стало меньше. Заслуживают внимания лучшие капперы Ютуба . Большинство не скрывает личность, делает увлекательные обзоры, а смотреть видеозаписи большинству привычнее, чем читать.

. Большинство не скрывает личность, делает увлекательные обзоры, а смотреть видеозаписи большинству привычнее, чем читать. Некоторые аналитики публикуются в Instagram. Но чаще это блог о жизни, чем место публикации прогнозов. Большинство лучших капперов в Инстаграм занимаются не рекламой услуг, а выкладкой информации о себе, как и другие люди.

занимаются не рекламой услуг, а выкладкой информации о себе, как и другие люди. Собственные интернет-ресурсы. Найти лучшие сайты капперов можно в поисковиках, если известно имя или название компании. Некоторые дают дополнительные контакты в социальной сети и мессенджерах. Мало кто делает собственный сайт. Причина – люди больше любят соцсети, а прогнозы на спорт лучшие капперы предпочитают публиковать там, где посты читает максимум подписчиков. Но некоторые заказывают себе ещё и интернет-ресурс. Замечено: владельцы лучших сайтов прогнозистов – честные аналитики, а у мошенников дешёвый дизайн, непонятный интерфейс или бессмысленный контент. Исключения встречаются, но редко.

Вслепую искать спортивных аналитиков в интернете нет смысла. Скрытая, но размещаемая везде реклама – у тех, кто не заслуживает и минимального доверия. Информация о самых лучших прогнозистах распространяется «сарафанным радио». Также новости о профессионалах размещают сайты по обзорам и сбору рейтингов.

На Kapper-obzor собраны готовые списки как мошенников, так и лучших капперов на спорт. Ничего не навязывает, не предлагает одного-единственного, а предоставляет выбор из немалого количества. Остаётся только подобрать профи по желаемым критериям.

Лучшие капперы на Kapper-obzor

Kapper-obzor изначально создавался как интернет-ресурс по предотвращению мошенничества в области спорта в России и мире. Разумеется, остановить аферистов админы сайта бессильны, но хотя бы предупредить людей о существовании кидал обязаны. Так рассуждала команда сайта на начальном этапе работы.

Но впоследствии задачи расширились. Стало понятно, что некоторые каперы – самые лучшие, истинные профессионалы. Встречаются и такие, которые пока не мастера своего дела, но выдают аналитику с приемлемым уровнем прохода за умеренную стоимость. И эти аналитики тоже нужны людям, ведь некоторые пользователи интернета ещё не накопили нужную сумму на беттинг, и таковых легко устроит даже малый прирост банка.

Поэтому составлен топ с лучшими прогнозистами и базовый рейтинг, куда входят прошедшие поверхностную или полную проверку аналитики. Созданы и отдельные рейтинги, также регулярно выходят новые: по количеству бесплатных прогнозов, уровню прохода, сроку работы, цене и т.д.

Как проходит отбор профессионалов на Kapper-obzor

Для уверенности пользователя в выборе рейтинг составляется основательно. Для достижения этой цели работает команда людей, проводящих анализ сайтов, групп и каналов тех личностей, которые называют себя лучшими каперами на ставках.

Алгоритм сортировки пошаговый. Схема такова:

Составляется список аналитиков интернета. В дальнейшем перечень пополняется: постоянно появляются новые профессионалы или люди, таковыми себя называющие.

Проводится мониторинг работы каждого.

Явные мошенники отправляются в чёрный список.

Аналитики, заслуживающие внимания, переходят в другой перечень – на проверку.

Такая проверка проводится лично командой сотрудников сайта. Такая проверка проводится лично командой сотрудников сайта. Первоначально делается ставка по бесплатному прогнозу. Затем ещё одна. Когда количество сделанных ставок хватает, чтобы вычислить статистику, принимается решение о дальнейших действиях.

Минусовой результат означает: положительных рекомендаций подписчикам не будет, аналитик отнюдь не профи. Прирост банка – прямая дорога в белый список, но прежде проверяются платные прогнозы. Выявляем, хороший каппер для ставок или нет. Иногда такой подход приводит к потерям денег, но окупается за счёт других, профессиональных прогнозистов.

Поэтому здесь легко найти аналитиков с нужной проходимостью и позитивными отзывами клиентов. Пользуйтесь и выигрывайте деньги на ставках.